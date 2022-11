On connaitra le nom de quatre autres sélections qualifiées pour les huitièmes: découvrez le programme du jour au Mondial

Place dès ce mardi à la troisième et dernière journée des Groupes A et B de la Coupe du monde où le suspense est encore bien présent puisque seule l'élimination du Qatar a été entérinée. Comme le veut la tradition, les rencontres de groupe se joueront simultanément: Pays-Bas - Qatar et Équateur - Sénégal à 16 heures et pays de Galles - Angleterre et Iran - États-Unis à 20 heures heure belge.

En tête du classement avec 4 points, les Pays-Bas affrontent le Qatar, qui espère arracher un point après avoir marqué un premier but contre le Sénégal. Bien qu'ils aient été assez chanceux contre le Sénégal, les 'Oranje' ne devraient pas livrer une prestation bien triste comme face à l'Équateur. Mis sur orbite par Cody Gakpo, les Néerlandais ont ensuite laissé venir les Equatoriens, qui ont remis une copie emballante.

Séduisants Equatoriens

Plus fringante, la Tri a égalisé par l'inévitable Enner Valencia, qui a marqué les six derniers buts de son pays en phase finale du Mondial. Malgré leur passivité, les Pays-Bas (4 points, 1er) s'en sont très bien sortis avec ce match nul puisqu'ils pourront valider leur billet pour les huitièmes de finale face au Qatar alors que l'Équateur (4 points, 2e) devra batailler face au Sénégal (3 points, 3e). Les Lions de la Teranga se sont relancés en battant le Qatar après avoir craqué en fin de match contre les Pays-Bas. Dans le Groupe B, toutes les équipes peuvent encore atteindre le deuxième tour.

Avec 4 points au compteur et une belle différence de buts, l'Angleterre (1) se retrouve dans une bonne posture pour accéder au deuxième tour. Alors qu'ils ont donné l'impression de jouer le 0-0 contre les Américains, les Anglais ne devraient pas faire de nouveau preuve d'une étonnante apathie face à leurs voisins gallois pratiquement éliminés (1 point, 4e). Battus 2-0 par l'Iran, Gareth Bale et ses équipiers doivent empiler les buts aux Anglais et espérer que l'Iran et les États-Unis se quittent sur un match nul. L'Iran (3 points, 2e) et les États-Unis (2 points, 3e) joueront leur qualification dans un duel hautement politique. Giflés par les Anglais (6-2), les Iraniens ont réagi avec orgueil pour décrocher le troisième succès en Coupe du monde de leur histoire face aux Gallois.

Par contre, les Américains tableront à nouveau sur le duo de milieux de terrain Yunus Musah-Tyler Adams, qui a complètement étouffé l'entrejeu anglais par son pressing incessant.