L'Argentine assure tranquillement, la Pologne se qualifie également aux dépens du Mexique (photos)

L'Argentine et la Pologne sont les deux équipes qualifiées dans le groupe C de la Coupe du monde de football à l'issue des rencontres de la troisième et dernière journée, mercredi.

L'Argentine, où Lionel Messi a raté un penalty (39e), a battu la Pologne 2-0 avec des buts d'Alexis Mac Allister (46e) et de Julian Alvarez (67e) Le Mexique s'est imposé 2-1 face à l'Arabie saoudite grâce à Henry Martin (47e) et Luis Chavez (52e). Salem Aldawsari (90e+5) a inscrit le but saoudien. L'Argentine termine en tête du groupe avec 6 points. La Pologne et le Mexique finissent avec 4 points, mais la différence de buts est favorable aux Polonais (0 contre -1).

L'Arabie saoudite ferme la marche avec 3 unités. L'Argentine rencontrera l'Australie, deuxième du groupe D, samedi (20h00). Le lendemain (16h00), la Pologne défiera la France, championne du monde en titre et première du groupe C.