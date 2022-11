Pologne et Mexique se neutralisent, Memo Ochoa se met (encore) en évidence durant un Mondial

Le Mexique et la Pologne ont partagé l'enjeu, 0-0, lors de leur premier match de la Coupe du monde 2022 dans le groupe C, mardi à Doha. Dans une partie cadenassée, Guillermo Ochoa s'est illustré en stoppant le pénalty de Robert Lewandowski pour préserver les cages mexicaines et décrocher le point du partage.

De la première mi-temps très fermée, le fait le plus marquant aura été la présence de Stéphanie Frappart le long de la ligne de touche en tant que quatrième arbitre, la Française devenant la première femme à officier à un match de Coupe du monde. Les deux équipes ont manqué de créativité, et seules une tête de Vega qui n'a pas trouvé le cadre (26e) et une frappe dans un angle fermé de Sanchez (45e) sont venues briser la monotonie des quarante-cinq premières minutes.

Au retour des vestiaires, le tournant du match a suivi un tir trop central de Lozano (52e), lorsque Lewandowski a été arrêté fautivement dans la surface par Moreno après une perte de balle de la défense mexicaine (54e). L'artilleur polonais s'est avancé face à Ochoa pour se faire justice, mais c'est l'inoxydable portier mexicain, répondant présent pour son cinquième Mondial, qui a remporté le duel en repoussant la tentative (58e). Les Mexicains auraient pu en profiter pour ouvrir le score sur une frappe d'Alvarez déviée par la tête de Martin mais Sczcesny a veillé au grain (64e).

Dans la dernière demi-heure, malgré un jeu plus débridé, les occasions sérieuses ont manqué et les deux équipes se sont quittées sur un partage vierge, le deuxième de rang après Danemark - Tunisie dans l'après-midi.