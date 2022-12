Pour "évacuer sa frustration" de la finale du Mondial, Kylian Mbappé veut rejouer "le plus vite possible"

Malgré un triplé en finale et un titre de meilleur buteur de la compétition, Kylian Mbappé avait la tête des mauvais jours après le coup de sifflet final de France-Argentine, et pour cause : l'Argentine venait de l'emporter aux tirs au but.

De retour rapidement à l'entraînement du côté du PSG, Kylian Mbappé voudrait retrouver les terrains le vite possible afin de pouvoir "évacuer la frustration" et pouvoir oublier cette énorme déception.

Chez les autres superstars du PSG, Neymar est revenu à l'entraînement également tandis que Lionel Messi est toujours en vacances et devrait retrouver les terrains d'entraînement du PSG qu'en 2023.

Avec une détermination pareille, on a juste envie de dire "bon courage" à Matz Sels, le gardien belge de Strasbourg...