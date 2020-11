Qualifications Mondial 2022: le Brésil poursuit son sans-faute, l'Argentine suit le rythme

Le Brésil a remporté le premier choc des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022 en s'imposant 0-2 sur le terrain de l'Uruguay mardi soir. La 'Seleçao' (12 points) occupe la tête du classement avec quatre victoires en autant de rencontres, juste devant l'Argentine qui a évité le piège tendu par le Pérou (0-2).

En Uruguay, le Brésil, privé de Neymar blessé, a fait la différence en première période grâce à des buts d'Arthur (33e) et Richarlison (45e). À vingt minutes du terme, l'Uruguay était réduit à dix après l'exclusion de Cavani. Un succès qui permet aux Brésiliens de conserver la tête du classement avec un bilan parfait de 12 points sur 12. La 'Seleçao' devance l'Argentine (10 points) qui s'est imposée 0-2 au Pérou grâce des buts de Nicolas Rodriguez (17e) et Lautaro Martinez (28e). Derrière, les deux ténors du football sud-américain, l'Équateur (9 points) pointe à la troisième place après son large succès 6-1 face à la Colombie. Les Colombiens sont en difficulté avec 4 points récoltés en 4 matches et une 7e place. Le Chili (4 points) est également dans le dur et se classe à la 6e place après son revers 2-1 au Vénézuela (8e, 3 pts). Dans le dernier match de la soirée, le Paraguay (4e, 6 pts) et la Bolivie (10e, 1 pt) ont partagé l'enjeu (2-2). Les dix équipes des qualifications sud-américaines s'affrontent en aller-retour sous le format d'un mini-championnat. Les quatre premiers classés sont directement qualifiés pour le Mondial et le 5e joue un barrage intercontinental.

