Qualifications pour le Mondial 2022: les Diables Rouges débuteront contre le Pays de Galles, découvrez le programme complet

Les Diables Rouges commenceront les qualifications du Mondial 2022 au Qatar le mercredi 24 mars 2021 à domicile contre le Pays de Galles, dans le groupe E. L'UEFA a dévoilé le calendrier des matchs mardi, au lendemain du tirage au sort.



La Belgique jouera encore deux rencontres en mars: le samedi 27 en République tchèque et le mardi 30 à domicile contre la Biélorussie. Après l'Euro, joué en juin et juillet, les qualifications reprendront en septembre, avec un nouveau triptyque. Les Diables Rouges se rendront en Estonie le jeudi 2 septembre avant de recevoir la République tchèque le dimanche 5 et de se déplacer en Biélorussie le mercredi 8. En octobre, les Diables Rouges disputeront le 'Final Four' de la Ligue des Nations. Ils termineront les qualifications en novembre, avec la réception de l'Estonie le dimanche 13 et un déplacement au Pays de Galles le mardi 16. Les dix vainqueurs seront directement qualifiés pour le Mondial 2022, prévu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Les dix deuxièmes disputeront des barrages. Ils seront rejoints par les deux vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations qui ne sont pas qualifiés directement pour la Coupe du monde 2022, ni pour les barrages en qualité de deuxièmes de groupe. Ces douze équipes se joueront les trois derniers tickets européens pour le Mondial lors de trois parcours de qualification, composés de matchs simples à élimination directe prévus en mars 2022.

