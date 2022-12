Qualifié pour les demi-dinales, le Maroc est félicité par... Shakira (photo)

En écartant le Portugal en quarts de finale (1-0), le Maroc est devenu le premier pays africain de l'histoire à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde de football.

Les Marocains ont souffert durant de très longues minutes, mais ils ont tenu bon face au Portugal. Face aux attaques incessantes des stars portugaises, les hommes de Walid Regragui ont su repousser tout ce qui s'approchait un peu trop de la cage défendue par Bono.

Cette victoire 1-0 fait du Maroc la première équipe africaine à accéder à une demi-finale de Coupe du monde de football masculin.

Un moment historique qui a fait exploser de joie les supporters. De partout, l'exploit est salué sur les réseaux sociaux.

Parmi les internautes qui adressent des félicitations, on retrouve la chanteuse Shakira. L'ex de Gerard Piqué a tweeté une référence à son tube planétaire de 2010 : Waka waka. "This time for africa" (cette fois, c'est pour l'Afrique, ndlr), écrit la Colombienne avec un émoji drapeau marocain et des applaudissements.