Quatre rencontres et des superstars au rendez-vous: voici le programme du jour à la Coupe du Monde (vidéo)

La Coupe du monde a déjà acquis sa vitesse de croisière et quatre rencontres sont au programme ce mardi avec l'entrée en lice de deux gros morceaux: l'Argentine (Groupe C) et la France (Groupe D).

A 11 heures, l'Argentine affrontera l'Arabie saoudite, qui aura l'impression de jouer à domicile vu le grand nombre de supporters présents au Iconic Stadium de Lusail. Malgré les forfaits de Nico Gonzalez (Fiorentina) et Joaquin Correa (Atletico Madrid), l'Albiceleste a le niveau pour gagner le Mondial et comme Lionel Messi, 35 ans, ne l'a jamais fait, c'est son rêve le plus fou. Ambitieux, les Saoudiens pensent qu'ils peuvent battre tout le monde et que l'élimination dès le premier tour serait un échec retentissant, mais Hervé Renard, le coach français des Faucons, a l'impression que le Mexique et la Pologne sont également au-dessus.

Ces deux nations se retrouveront au Stadium 974 de Doha à 17 heures. Depuis le Mondial 1994, le Mexique a toujours passé le premier tour. Mais le sélectionneur Tata Martino est très critiqué pour ne pas avoir donné une véritable identité à l'équipe. Son système de jeu a toujours été le 4-3-3, excepté lors de la défaite 3-0 en amical contre l'Uruguay début juin (5-4-1).

Dans le but, l'ex-Standardman Memo Ochoa a été confirmé et disputera son quatrième Mondial. L'atout principal de la Pologne est sans conteste Robert Lewandowski, meilleur buteur en club et en sélection sur tous les matches de la saison 2021-2022. Pour passer le cap des poules pour la première fois depuis 1986, Czeslaw Michniewicz tablera sur son trident offensif formé par son capitaine, Arkadiusz Milik (Juventus) et Krzysztof Piatek (Salernitana), Pour son match d'entrée contre l'Australie au Al Janoub Stadium d'Al Wakrah (20 heures), la France ne pourra pas compter sur Karim Benzema obligé de déclarer forfait à cause d'une blessure à la cuisse gauche.

Les dieux du foot n'ont pas facilité la tâche de Didier Deschamps, qui a enregistré plusieurs forfaits dont ceux de N'Golo Kanté et Paul Pogba. Il n'empêche que le sélectionneur des Bleus n'a pas trouvé utile de remplacer le Ballon d'Or 2022. Pour empêcher la France de mener à bien son opération commando et pour remporter son premier match en Coupe du monde depuis 2010, l'Australie compte sur Andrew Redmayne (Sydney FC), Ajdin Hrustic (Francfort), et l'ex-Brugeois Mathew Ryan.

L'autre duel du Groupe D entre le Danemark et la Tunisie est programmé à 14 heures à l''Education City Stadium d'Al Rayyan. Demi-finalistes de l'Euro 2020, les Danois ont pour objectif de surprendre à nouveau. Sous la conduite de Kasper Hjulmand, le Danemark propose un football offensif quasiment unique à ce niveau. Le Brugeois Andreas Skov Olsen est annoncé comme titulaire. Pour tenter d'arracher la deuxième place, le coach tunisien Jalel Kadri tablera sur Youssef Msakni. L'ailier gauche a correctement débuté sa saison avec Al Arabi et a donc l'habitude de jouer sous le climat du Qatar.