Raheem Sterling retourne à la Coupe du Monde après avoir été voir sa famille, victime d'un braquage

Raheem Sterling va rejoindre vendredi la sélection anglaise au Qatar, soit la veille du quart de finale de ce Mondial 2022 contre la France, prévu samedi (20h belges) au stade Al-Bayt. L'attaquant a été contraint de faire un aller-retour en Angleterre en raison d'un cambriolage à son domicile londonien. La FA, fédération anglaise de football, l'a annoncé jeudi sur son site officiel.

Le joueur de Chelsea, 27 ans, avait quitté le groupe de Gareth Southgate dimanche, jour du huitième de finale remporté contre le Sénégal sur le score de 3 buts à 0. Son absence n'avait pas réellement posé de soucis aux 'Three Lions', notamment grâce à Phil Foden, remplaçant de Sterling et auteur de deux passes décisives. Sterling, 20 buts et 27 assists en 81 caps, devrait figurer sur la feuille de match contre la France, championne du monde en titre, mais sa participation est incertaine après plusieurs jours sans entraînement.