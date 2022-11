Selim Amallah, le joueur marocain du Standard, savoure: "Je voulais gagner absolument, je suis très heureux"

S'il y avait bien un Marocain qui devait être encore plus heureux que les autres, cela devait bien être Selim Amallah. Le joueur du Standard le confirme d'ailleurs au micro d'Emiliano Bonfigli.

"Bien sûr que je suis très heureux, je voulais gagner, l'équipe voulait gagner, et c'est un merveilleux sentiment", décrit-il. "En première mi-temps, on a été un peu trop timide, le coach a eu un bon discours à la mi-temps, on sentait qu'il y avait de la place et la victoire est là" !"

Après avoir pris un petit coup derrière la tête en marquant un but, finalement annulé par le VAR en deuxième mi-temps, les équipiers d'Amallah se sont bien repris. "On n'a pas baissé les bras, on a joué leur jeu et on est très fier".

Pour lui, la défense de la Belgique était un point sur lequel il fallait s'appuyer. "On savait que la défense des Belges n'était pas au maximum de ses possibilités, on a joué là-dessus et le match se débloque sur une phase arrêtée et donc on en a profité".