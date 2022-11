Simplement trop forte: l'Espagne HUMILIE le Costa Rica et envoie un signal fort à ses adversaires (photos)

L'Espagne n'a fait qu'une bouchée du Costa Rica cet après-midi. Dès la mi-temps, le score affichait déjà 3-0, sur des buts d'Olmo, Torres et Asensio. Quatre nouveaux buts alourdiront la note en deuxième mi-temps pour terminer sur un score affligeant pour le Costa Rica de 7-0. Et dire qu'ils devront encore affronter l'Allemagne et le surprenant Japon...

Le Costa Rica, qui doit se reposer sur son gardien star Keylor Navas, n'a pas proposé grand-chose dans le jeu, et n'a jamais vraiment inquiété Unai Simon, qui a passé une soirée plus que tranquille dans le but espagnole.

Au classement, l'Espagne prend donc la tête du Groupe E, devant le Japon, surprenant vainqueur de l'Allemagne. Dimanche, un choc Espagne - Allemagne se profile et les Allemands pourraient déjà être à la maison en cas de défaite...