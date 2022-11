Son coéquipier n'arrive pas... à changer de nationalité: le Sénégal rappelle un joueur après un énorme imbroglio

Le défenseur d'Anderlecht Moussa N'Diaye va prendre part à la Coupe du monde au Qatar, a annoncé le RSCA dimanche. Le joueur de 20 ans a été appelé par le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé pour remplacer la star du Sénégal, Sadio Mané, blessé.

Moussa N'Diaye devient ainsi le 25e joueur évoluant en Belgique (et le 20e étranger) sélectionné pour le Mondial 2022. "Il est difficile de remplacer Sadio Mané", a expliqué l'entraîneur en conférence de presse, mais le latéral gauche convoqué "joue avec nos jeunes catégories, c'est un jeune très prometteur, on a décidé de le faire venir". Formé à l'antenne sénégalaise de l'académie qatarienne Aspire, Moussa Ndiaye, qui ne compte aucune sélection avec les A mais dix avec les moins de 20 ans, a passé deux saisons en équipe réserve du FC Barcelone au centre de La Masia (2020-2022), avant de rejoindre Anderlecht cet été.

Si un défenseur remplace un attaquant dans la liste des 26, c'est aussi parce que le Sénégal rencontre des "problèmes administratifs" avec le défenseur de l'AS Monaco Ismail Jakobs, a expliqué Aliou Cissé. "J'espère qu'ils vont se régler et que Jakobs nous rejoindra pour notre prochain match", a dit le sélectionneur. Le problème vient de la finalisation de l'enregistrement du changement de nationalité sportive du natif de Cologne, qui compte neuf sélections avec les Espoirs allemands. Il a joué deux matches de préparation avec le Sénégal en septembre.

Si la situation ne s'arrangeait pas, "tous les scénarios sont envisagés", a commenté Cissé. "On a misé sur une certaine polyvalence qui fait qu'on n'aura pas de soucis pour remplacer Ismail Jakobs". "Même s'il ne pourrait pas jouer le premier match, on espère qu'il puisse être là au second", a déclaré le président de la Fédération sénégalaise, Augustin Senghor, au site local Wiwsports. Le Sénégal débutera sa Coupe du monde lundi face aux Pays-Bas.