Suivre les matchs de la Coupe du Monde durant votre temps de travail: est-ce autorisé ?

C'est bientôt la coupe du monde, et les Diables Rouges, notamment, joueront parfois en journée. De nombreux supporters seront très tentés de suivre la rencontre d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce une bonne idée ?

Sans surprise, non. "Un employeur pourrait détecter qu'un travailleur a suivi le match. Ça pourrait lui être reproché, et selon la gravité ou la répétition des faits, on pourrait en arriver à un licenciement", selon Olivier Marcq, juriste auprès d'un prestataire de services de ressources humaines.

Mieux vaut donc conclure un accord avec son employeur, établir un temps de pause pour suivre la rencontre, par exemple, et prolonger sa journée au bureau.

Et pour le télétravail ? Même problème… "Beaucoup d'employeurs ont fixé des règles demandant d'être disponible de telle à telle heure. Si ça tombe pendant un match, l'employeur peut contrôler pour voir si l'employé est disponible au téléphone, s'il répond à ses emails". Bien entendu, il est impossible pour l'employeur de vérifier si son travailleur regarde la télé, "à moins peut-être de remarquer une baisse de la productivité".

On peut bien sûr prendre congé (mais l'employeur doit l'accorder), ou encore tenter d'organiser une activité de travail autour de la diffusion du match, pour le regarder entre collègues. Il faudra se montrer convainquant !