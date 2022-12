Un coup dur à 19 millions d'euros: la nouvelle villa colossale de Cristiano Ronaldo va coûter 3x plus chère que prévu (photos)

Cristiano Ronaldo est impatient. Le Portugais a lancé il y a quelques semaines le chantier de sa toute nouvelle villa, qui sera installée à Quinta da Marinha, au Portugal. Une maison pensée pour accueillir Ronaldo et sa petite famille à la fin de sa carrière et qui se compose de nombreux espaces sportifs. Le luxe y sera total, avec des piscines, des chambres vitrées et même une suite parentale de 1000 mètres carrés, selon le journal The Sun.

Mais si tout se passe bien jusqu'ici, le journal anglais nous apprend que financièrement, ce projet lui aura réservé de bien mauvaises surprises. En raison de divers imprévus, le coût total du chantier serait passé de 11 à 30 millions d'euros. Si cela n'a pas empêché Ronaldo de poursuivre la construction, ce trou de 19 millions d'euros va sans doute l'énerver grandement.