Un géant d'Europe: le club le plus représenté en demi-finale de la Coupe du monde est...

Le Bayern Munich est le club possédant le plus de représentants encore en lice dans les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Au total, six joueurs appartiennent à la formation bavaroise.

Quatre de ces six joueurs font partie du groupe de l'équipe de France, à savoir Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Lucas Hernández. Bien que ce dernier soit blessé et forfait depuis le premier match de poule des Bleus, il fait toujours officiellement partie du groupe tricolore.

Le Croate Josip Stanic et le Marocain Noussair Mazraoui viennent compléter le contingent bavarois encore présent au Qatar.

Derrière le Bayern Munich, ce sont deux formations espagnoles, l'Atletico de Madrid et le FC Séville, qui sont le mieux représentées avec cinq éléments.

La Jupiler Pro League compte elle encore deux représentants au Qatar avec les Marocains Selim Amallah (Standard de Liège) et Bilal El Khannouss (Genk).

L'Argentine affrontera la Croatie le mardi 13 décembre à 20h00 (heure belge) lors de la première demi-finale. Le lendemain, la France, championne du monde en titre, sera opposée au Maroc.