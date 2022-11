Un Ghana courageux fait tomber la Corée du Sud et prend un option sur la qualification

Le Ghana s'est imposé au terme d'un match renversant contre la Corée du Sud (2-3) pour la 2e journée du groupe H de la Coupe du monde de football lundi.

Le Ghana a été le premier à trouver le chemin des filets via Mohammed Salisu (24e) avant que Mohammed Kudus ne double la mise dix minutes plus tard (34e).

La Corée du Sud a réagi après le repos et Guesung Cho a inscrit un doublé en trois minutes pour remettre les compteurs à égalité (58e, 61e). La joie sud-coréenne a été de courte durée et Kudus a inscrit le but de la victoire pour les Ghanéens.

Au classement du groupe H, le Ghana compte désormais 3 points et rejoint le Portugal, qui affronte l'Uruguay à 20h00 heure belge, en tête. La Corée du Sud est elle 4e avec 1 point, le même total que l'Uruguay, 3e grâce à une meilleure différence de buts.