Un mélange de français, d'anglais et d'arabe: le discours hilarant du sélectionneur de l'Arabie Saoudite (vidéo)

Hervé Renard a su trouver les mots qu'il fallait, pendant la mi-temps du duel de prestige entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite. Alors que son équipe était menée, la faute à un penalty transformée par Messi, Hervé Renard a exprimé son opinion sur le jeu de son groupe.

Un speech inspirant, mais qui fait le tour de la toile: on le voit parler en anglais, mais parfois s'énerver en français. "Go to the duels", dit-il notamment, avant de les inciter, dans son style, à aller plus au duel. "Sometimes, BOOM !", hurle-t-il à son vestiaire. Le tout est traduit en arabe dans la foulée, pour être bien compris par l'ensemble des joueurs.

Résultat: une victoire 1-2 et un résultat proprement historique.