Un orage, de l'espoir, des larmes puis de la fierté: plongée dans l'incroyable ambiance de Marrakech en pleine demi-finale (vidéo)

Le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, c'était un événement. Pour l'occasion, nous avons donc suivi la rencontre depuis la place Jemaa el-Fna, située à Marrakech, au coeur des supporters marocains. Ces derniers, euphoriques avant la rencontre, ont été pris au piège par un gros orage, malheureux présage de ce qui allait se passer à Doha pour leurs joueurs.

Car la France s'est imposée, 2-0, rejoignant la finale pour la deuxième fois consécutive en Coupe du Monde. Après le match, il y avait quelques larmes. Mais il y avait surtout une véritable fierté. "J'habite à Saint-Nicolas", nous confie Mounir, de passage chez lui pour les vacances. "J'ai supporté le Maroc et la Belgique, parce qu'elle reste parmis les meilleures équipes au monde", nous raconte-t-il, sans avoir de regret sur le parcours des siens. "Le Maroc a bien joué, ils méritaient la finale, mais c'est le football".

"Le Maroc n'a rien perdu, ce sont les meilleurs", embraye un autre supporter. "On a bien joué, mais c'est le football, il y en a un qui gagne et un qui perd. Le Maroc, c'est bien, mais la France aussi. Les Marocains et les Français sont bien", précise-t-il au micro d'Hanan Harrouch. Une soirée contrastée, mais au bout du compte, une ambiance de célébration et de joie, bien loin d'une éventuelle tristesse. C'est le football qu'on aime.