Un record de plus: à 37 ans, Cristiano Ronaldo rentre un peu plus dans la légende de la Coupe du Monde

37 ans, et les records continuent de s'empiler sur la commode de Cristiano Ronaldo.

En inscrivant le premier but de la rencontre, ce jeudi après-midi, contre le Ghana, le quintuple Ballon d'Or, pour l'instant sans club, est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer lors de cinq Coupes du monde. Le Portugais a donc inscrit au minimum un but en 2006, 2010, 2014, 2018 et donc 2022.

Son premier but date d'un match de phase de groupes en 2006, contre l'Iran. Et comme 16 ans plus tard, c'était également sur penalty. Mais contrairement à 2006, celui-ci était assez litigieux...

Simplement l'un des plus grands.