Une demi-finale, c'est un boost pour le pays: comment le Maroc surfe sur son incroyable Mondial (vidéo)

Le Maroc n'ira pas en finale de la Coupe du Monde. L'équipe nationale s'est inclinée en demi-finale contre la France, hier soir, sur le score de 2-0. Mais cette défaite, si elle est difficile à encaisser émotionnellement, n'aura pas de conséquence sur le tourisme dans le pays. En effet, au Maroc, la visibilité du pays dans une compétition de cette ampleur, avec un parcours pareil, cela n'a pas de prix.

Comme nous l'a expliqué Hanan Harrouch, en direct de Marrakech, le pays va remporter le jackpot avec cette aventure. Le mot "Maroc" a d'ailleurs été mentionné à 13 millions de reprises en 30 jours sur les réseaux sociaux. C'est 26x plus que le nombre de mentions habituelles en un an (500.000 en moyenne). Un pays recherché dans de très nombreuses nations, ce qui augmente la visibilité et l'attrait touristique.

Cela se ressent déjà, puisqu'à Marrakech, les réservations d'hôtels ont augmenté de 80% par rapport à un mois de décembre classique. Joe Biden, par exemple, a lui suivi la rencontre avec le Premier ministre marocain, ouvrant la voie vers un tourisme venu des frontières extra-européennes. Le Maroc contre bien surfer sur cet intérêt soudain.