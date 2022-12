Une excuse inédite: l'élimination de l'Allemagne aurait été provoquée... par les femmes des joueurs

L'Allemagne éliminée en phase de poules de la Coupe du Monde, cela sera toujours une sensation. Ce fut encore le cas cette année, avec une sortie précoce et un sentiment de honte qui prédominait dans le pays, qui accueillera l'Euro 2024 sur ses terres. Selon le journal Bild, une réunion de crise a eu lieu cette semaine au siège de la fédération, pour identifier les raisons de cet échec. Hansi Flick, l'entraîneur, y a été confirmé dans ses fonctions.

Et selon le journal allemand, l'échange a finalement duré deux heures. Parmi les raisons évoquées, un sentiment de vacances trop important sur le camp de base. La faute à la présence des femmes et des enfants des joueurs, qui sont restés deux jours avec le groupe après le nul 1-1 contre l'Espagne. On y aurait décrit un déséquilibre entre la nécessite de s'entraîner et les "selfies dans la piscine" des compagnes, alors que les joueurs n'attendaient que d'aller voir leurs enfants, ne se concentrant pas assez sur le football.

On y apprend aussi qu'Hansi Flick s'était opposé à leur présence, mais que le staff encadrant avant donné son feu vert. Certains ont aussi évoqué, dans la salle, un biais de Flick en faveur de ses anciens joueurs du Bayern Munich. Mais la principale critique émanait bien de ce manque d'isolement du groupe, avec un objectif sportif passé au second plan.

Reste à corriger ça pour l'Euro.