Une fiesta avec ceux qu'il aime: Messi célèbre son titre dans sa ville natale et les images sont belles à voir (vidéo)

La fête continue en Argentine !

Après les festivités au Qatar et dans les rues de Buenos Aires, Lionel Messi, capitaine de l'Argentine et vainqueur de la Coupe du monde, n'en finit plus de célébrer son titre. Dernièrement "fiesta" en date, chez lui, dans son Rosario natal.

En effet, pour fêter ce titre avec les personnes qu'il aime, l'attaquant du PSG a organisé une géante fête de célébration dans sa ville natale, entourée de ses parents, sa famille et ses amis. L'occasion de pouvoir profiter de clichés de famille, comme celui-ci, avec sa femme et ses parents.

Ou encore avec des anciens coéquipiers, comme Mascherano, Di Maria ou Paredes, tous présents à la fête.

En vacances, Messi reviendra au PSG peut-être encore plus fatigué qu'il ne l'était s'il continue à enchaîner de la sorte ! Mais après tout, il ne sera probablement champion du monde qu'une seule fois !