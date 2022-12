Une pétition lancée par un Argentin pour que "la France arrête de pleurer" récolte déjà plus de 600.000 signatures

La guerre des pétitions continue. Alors que des Français avaient lancé une pétition pour que la finale de la Coupe du Monde, face à l'Argentine, soit rejouée, les Argentins contre-attaquent.

Valentin Gomez, un Argentin, a donc lancé une pétition également, mais cette fois-ci pour que "la France arrête de pleurer". En effet, depuis la finale, de nombreux supporters français se plaignaient, notamment, de l'arbitrage lors de la rencontre.

Cette pétition a déjà largement dépassé la première en termes de signature et s'apprête, dans les prochaines heures, à dépasser les 700.000 signatures ! Dans la description, le lanceur de pétition note : "Depuis qu'on a gagné la Coupe, les Français n'arrêtent pas de pleurer, de se plaindre, et n'acceptent pas que l'Argentine soit championne du monde. Cette demande est pour que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi soit le meilleur de l'histoire du football".

Jamais deux sans trois ?