Une tuile monumentale chez les Bleus: Karim Benzema est forfait pour la Coupe du Monde

A peine revenu à l'entraînement collectif samedi, le Français Karim Benzema s'est blessé à la cuisse gauche dès son retour. Après avoir passé une imagerie à résonance magnétique, l'attaquant du Real Madrid, touché au quadriceps, a déclaré forfait pour le Mondial 2022 de football, qui débute dimanche au Qatar.

"Une IRM a confirmé une lésion du droit fémoral, qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines", a écrit la fédération française de football (FFF) dans un communiqué publié samedi soir. "Après avoir échangé avec le Dr Franck Le Gall puis l'attaquant du Real Madrid, Didier Deschamps a acté le forfait de Karim Benzema". "Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de ce Mondial un objectif majeur. Malgré ce nouveau coup dur, j'ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l'immense défi qui nous attend", a déclaré le sélectionneur, champion du monde en titre, qui peut désormais remplacer Benzema dans son effectif.

C'est un énorme coup dur pour les Bleus, déjà privés sur blessure des milieux Paul Pogba et N'Golo Kanté, du gardien N.2 Mike Maignan, du défenseur Presnel Kimpembe et de l'attaquant Christopher Nkunku. Pour "KB9", ce forfait brise ses rêves de participation à une deuxième phase finale de Coupe du monde après 2014, un objectif majeur pour cet ex-banni de la sélection, tenu à l'écart entre 2015 et 2021 à la suite de "l'affaire de la sextape". La France débutera son Mondial mardi contre l'Australie.