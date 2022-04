Coupe du Roi - Le Bétis Séville s'offre sa 3e Coupe d'Espagne

(Belga) Le Bétis Séville a remporté la Coupe d'Espagne de football après sa victoire (1-1 a.p., 5-4 t.a.b.) contre Valence samedi.

Borja Iglesias avait donné l'avantage aux Sévillans, qui évoluaient à domicile mais dans le stade olympique de Séville, après onze minutes de jeu. À la demi-heure, Valence égalisait via Hugo Duro. En seconde période, les deux équipes n'arrivaient pas à se départager et les deux formations se sont alors dirigées vers la prolongation et les tirs au but. Le Bétis Séville a remporté la troisième Coupe d'Espagne de son histoire. Le dernier succès du club sévillan dans la compétition remontait à 2005. (Belga)