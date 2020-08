Couple d'Angleterre - Arsenal s'offre sa 14e FA Cup au détriment de Chelsea et décroche un ticket européen

(Belga) Arsenal a remporté la FA Cup, la Coupe d'Angleterre de football, en battant Chelsea 2 buts à 1 en finale, samedi, à Wembley.

Chelsea a rapidement pris les commandes, grâce à un but de Christian Pulisic, à la conclusion d'un beau mouvement collectif (5e). Arsenal égalisait grâce à un penalty de Pierre-Emerick Aubameyang, qui s'était fait justice lui-même après avoir subi une faute de César Azpilicueta (28e). Aubameyang donnait ensuite l'avantage aux 'Gunners' d'un ballon piqué pour tromper Caballero (67e). Le rouge reçu par Mateo Kovacic après avoir reçu deux cartes jaunes compliquaient davantage la tâche de Chelsea, qui ne parvenait pas à arracher les prolongations et terminait même à neuf, après la blessure de Pedro dans les arrêts de jeu alors que Frank Lampard avait effectué ses cinq remplacements. Les 'Blues' avaient déjà perdu Azpilicueta et Pulisic sur blessure. Michy Batshuayi ne figurait pas dans la sélection de Chelsea. Arsenal, qui détient déjà le record de victoires dans la compétition, remporte la 14e FA Cup de son histoire. Le dernier succès remontait à 2017. Chelsea, vainqueur en 2018, compte huit victoires. Arsenal succède à Manchester City au palmarès. Huitièmes de la Premier League, les 'Gunners' se qualifient pour l'Europa League grâce à ce succès. (Belga)