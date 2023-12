Courte victoire de Galatasaray 1-0 face à Karagumruk avec Mertens titulaire

Galatasaray s'est imposé 1-0 face à Karagumruk, 14e, mercredi soir dans le cadre de la 17e journée de Süper Lig Turque et garde la cadence imposée par le leader Fenerbahçe.

Le Galatasaray a ouvert la marque en fin de mi-temps grâce à Kerem Akturkoglu suite à une erreur du gardien adverse (41e).

Le score n'a ensuite plus changé et les joueurs entrainés par Okan Buruk se sont imposés sur la plus petite des marges.