Courtois et De Bruyne candidats à leur propre succession dans l'Équipe de l'Année

Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne seront les deux représentants belges à l'occasion de la cérémonie des trophées 'The Best', dont le gala se déroule lundi à Londres. Le gardien du Real Madrid et le milieu de terrain de Manchester City sont candidats à leur propre succession dans l'Équipe de l'Année, dont ils faisaient partie l'année dernière.