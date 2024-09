Courtrai empêche Saint-Trond d'arracher sa première victoire

La sixième journée du championnat s'est terminée par un partage 1-1 entre Courtrai et Saint-Trond. Adriano Bertaccini (10e) a ouvert la marque pour les Canaris, qui n'ont toujours pas gagné un match (2 points, 15e). L'égalisation par Joao Silva (51e) permet aux Kerels (13e) de compter 7 points comme La Gantoise (12e) et l'Antwerp (11e).

Peu en vue, les Canaris ont surpris en ouvrant le score par Bertaccini (10e, 0-1). La réaction des Kerels s'est fait attendre et malgré les conseils de leur coach pendant la pause fraîcheur (23e), ils n'ont pas été dangereux. Pire, ils ont eu la chance que Ryotaro Ito envoie dans les airs un centre de Kahveh Zahiroleslam (29e) et que Bertaccini n'a pas poussé au fond un ballon de tout près (38e). Pourtant, les Kerels ont cru à l'égalisation lorsque Nacho a expédié le ballon sur le poteau (45e).

La défaite à Charleroi a incité Freyr Alexandersson à donner la chance à Gilles Dewaele, Takuro Kaneko et Tomoki Takamine. A Saint-Trond, Christian Lattanzio a fait confiance aux Canaris, qui ont arraché un point face à l'Union. La rencontre a mis du temps à décoller même si une volée du Courtraisien Nacho Ferri a été poussée par Leo Kokubo au-dessus de son but (7e).

Les Courtraisiens ont pu manifester leur joie lorsque Silva a repris de la tête un corner d'Abdelkahar Kadri (51e, 1-1). Les Kerels poussaient de plus en plus les Hesbignons dans leur zone mais n'étaient pas à l'abri d'un contre. Ainsi, Patrik Gunnarsson a repoussé du pied une frappe du gauche de Rihito Yamamoto (63e). Comme Courtrai et Saint-Trond ne donnaient plus l'impression d'avoir envie de faire grand-chose, il n'y a plus eu de moments forts à l'exception d'un tir sur le poteau de Thierry Ambrose (90e).