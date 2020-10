Cristiano Ronaldo est guéri du Covid-19

(Belga) Cristiano Ronaldo n'est plus positif au Covid-19, a annoncé vendredi la Juventus Turin. Le Portugais avait été testé positif avant un match de son équipe nationale en Ligue des Nations contre la Suède, le 13 octobre.

"Cristiano Ronaldo a effectué le test de dépistage du Covid-19", a écrit la Juventus dans un communiqué. "L'examen a donné un résultat négatif. Après 19 jours, le joueur est dès lors guéri et n'est plus soumis à l'isolement domiciliaire." Les différents tests positifs subis depuis lors par Ronaldo l'ont privé de ses retrouvailles avec son éternel rival, Lionel Messi, lors du match de Ligue des Champions entre la Juventus et le FC Barcelone, remporté mercredi par les Catalans (0-2). Sans sa star portugaise, la Juventus a été tenue en échec à deux reprises en championnat, à Crotone (1-1) et contre l'Hellas Vérone (1-1), et s'est imposée au Dynamo Kiev (0-2) en Ligue des Champions. La Juventus se déplacera à Spezia dimanche pour le compte de la 6e journée de Serie A.