Cristiano Ronaldo inscrit son 900e but, "une étape unique"

Cristiano Ronaldo a inscrit jeudi soir le 900e but de sa carrière, alors que le Portugal rencontrait la Croatie à Lisbonne en Ligue des Nations. Une "étape unique" et un jalon dans la carrière de l'attaquant multi-primé qui a permis à ses compatriotes de l'emporter 2-1.

L'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid, qui évolue actuellement en Arabie saoudite, a profité d'un centre de Nuno Mendes pour planter le ballon au fond des filets. Tandis que le marquoir affichait ainsi 2-0 à la 34e minute, le Portugais s'est laissé submerger par l'émotion. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or s'est laissé tomber à genoux sur la pelouse du stade lisboète, le visage dans les mains.

"C'était le nombre (de buts) que je visais depuis longtemps", a-t-il commenté après la rencontre. "Seuls mes proches et moi-même peuvent se rendre compte de combien il est difficile de travailler chaque jour pour être au top physiquement et mentalement, et d'inscrire un 900e but. Cela représente un jalon unique dans ma carrière et c'est donc avec beaucoup d'émotion que j'ai célébré ce but", a poursuivi Cristiano Ronaldo.