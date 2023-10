"On aurait pu remplir un stade de 25.000 places": l'ambiance des grands soirs attendue au Tivoli pour La Louvière - Anderlecht

Toute une région s'apprête à vibrer pour le match de Coupe de Belgique entre la RAAL La Louvière et Anderlecht. Les Loups, leaders invaincus de Nationale 1 (D3), vont recevoir les Mauves dans un Stade du Tivoli complètement comble. Une rencontre à suivre à partir de 20h sur RTL club et RTL play.

10.000 personnes sont attendues au Stade du Tivoli ce mardi soir pour le 1/16 de finale de la Croky Cup entre la RAAL La Louvière et Anderlecht. Un engouement exceptionnel s'est créé autour de la rencontre dès le tirage au sort. Au moment de la mise en vente des places, tout a été très vite. "En une journée, tous les tickets sont partis", dit Thomas Gevers, marketing et event officer du club louviérois. "Nous avons même connu quelques petits bugs sur notre site internet alors que nous avions pourtant augmenté sa capacité d'accueil."

10.000 spectateurs, c'est déjà énorme pour ce club qui en accueille généralement entre 1000 et 2500 par match de championnat. Mais le club l'assure, ça aurait pu être bien plus. "Franchement, on aurait pu remplir un stade de 25.000 places tellement la demande était grande", sourit le responsable. "On le voit encore maintenant sur les réseaux. Beaucoup de gens tentent de trouver des places."

Du côté des supporters, on attend ce match avec impatience. Le Tivoli est prêt à revivre l'ambiance des grandes heures. "L'excitation est énorme", confirme David, fan inconditionnel et administrateur de la plus grande page Facebook dédiée aux supporters du club. "Les ultras et la direction se sont rapprochés durant l'été. On sent qu'une bonne atmosphère règne vraiment pour le moment." D'autant que les Louviérois sont leaders de Nationale 1 et toujours invaincus cette saison.

À lire aussi Magnifique histoire en Coupe: Maxime Pau de La Louvière va affronter son ami d'enfance, un Anderlechtois

L'engouement, David l'explique de plusieurs manières. "Déjà, les gens qui viennent pour l'affiche", explique-t-il. "Ensuite, il y a beaucoup de personnes dans la région qui supportent la RAAL et Anderlecht. Et c'est aussi veille de jour férié. Franchement quand j'ai vu la vitesse de vente des places, j'ai cru que c'était un concert de Madonna ou de U2."

"Je travaillais de 14 à 22h cette semaine"

David, qui travaille dans une usine à Bruxelles, est également ravi que le match soit diffusé sur RTL club et RTL play. Le club n'a plus l'habitude d'être télévisé "C'est un joli coup de projecteur", dit-il. "Mais je n'ai même pas dû faire la pub auprès de mes collègues, ils sont tous au courant de cette rencontre exceptionnelle. Beaucoup seront devant leur écran." Un match que lui n'aurait raté pour rien au monde. "Au moment du tirage, j'ai vu que je travaillais de 14 à 22h cette semaine", sourit-il. "J'ai fait le forcing pour changer d'horaire et heureusement ça a pu se faire."