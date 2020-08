"C'est un contexte un peu bizarre": Mbaye Leye donne un conseil aux joueurs, privés de supporters pour la finale

La finale de la Croky Cup se jouera sans le moindre supporter. Le public a été invité à rester chez lui en raison du contexte sanitaire. Mais comment vivent les joueurs lorsqu'ils évoluent dans un stade vide ?

Mbaye Leye, ancien joueur professionnel, a éclairé notre lanterne. Il est en effet, lorsque l'on est supporter, difficile de situer ce que ressentent les joueurs lorsqu'ils évoluent devant un stade vide.

Selon notre consultant, au-delà des fans, il faut prendre en compte un contexte particulier pour préparer une finale importante. "Ce sont des professionnels, ils doivent faire leur boulot", explique Mbaye Leye. "Ils sont venus pour gagner ce match, c'est une finale, ça va compter sur le palmarès. Il faut faire abstraction de tout ça quand on est sur le terrain".

Alors que le championnat reprend dans une semaine, il est aussi clair que les esprits ne seront pas les mêmes que ceux attendus le 22 mars, date initiale de la finale. "Le contexte est encore plus difficile parce que c'est un match de préparation, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus joué. C'est un contexte vraiment bizarre mais je pense que c'est un match officiel, il faut l'honorer et tout faire pour le gagner", résume Mbaye Leye.