"Comme au bon vieux temps": le Tivoli affichera complet pour RAAL La Louvière - Anderlecht

L'engouement pour la rencontre de Coupe de Belgique entre la RAAL La Louvière (D2 amateurs) et Anderlecht (D1A) est exceptionnel. Les 10.500 places disponibles ont été vendues. Les dirigeants et les supporters louviérois s'attendent à voir le Stade du Tivoli vibrer comme lors des belles années.

Cela fait presque 16 ans que le Stade du Tivoli attend un match entre La Louvière et Anderlecht. La dernière confrontation entre la RAAL, matricule 93, et les Mauves dans l'enceinte louviéroise date en effet du 18 décembre 2005 (0-0). Aujourd'hui, le matricule n'est plus le même mais l'engouement est toujours là. Pour les supporters des Loups, cette rencontre sent bon la nostalgie. "Ca va nous rappeler le bon vieux temps", remarque David, fan inconditionnel et administrateur de la plus grande page Facebook dédiée aux supporters du club. "Il faut avouer que ces grands matchs nous manque. En D2 amateurs, il n'y a pas d'affiches."

Fabian, un autre fidèle supporter, va également faire un bond dans le passé. "Ça va nous ramener longtemps en arrière", confie-t-il. "C'est vraiment une magnifique vitrine pour le club."

Pour eux, Anderlecht était le tirage parfait. "C'est le plus grand club de Belgique et en plus beaucoup de personnes dans la région l'apprécient", souligne David. "Ca sera normalement une énorme fête." Fabian est également ravi de l'affiche: "Il n'y a qu'Anderlecht, Charleroi et le Standard qui pouvaient amener autant de monde au Tivoli. Pour la RAAL, c'est magnifique."

Toutes les places en ligne vendues en moins de 3 jours

Le Tivoli sera donc complet pour cette rencontre de prestige. On attend donc près de 10500 personnes dans le stade louviérois. Ce qui a le plus impressionné, c'est la vitesse à laquelle les 4500 places mises en vente en ligne sont parties. "En moins de trois jours tout est parti", s'exclame David. "J'ai failli ne pas avoir de billets. Heureusement il y avait aussi une vente physique."

Du coté de la direction, on ne s'attendait pas non plus à un tel succès. "Je pensais bien que 5 ou 6000 tickets seraient vendus", déclare Salvatore Curaba, le président de la RAAL La Louvière. "Et en fait, s'il y avait une 2000 places de plus, elles seraient également parties. C'est incroyable et c'est bien la preuve que La Louvière est une vraie ville de foot."

Le directeur général Toni Turi est un peu moins surpris de l'engouement. "Je m'y attendais un peu", confie-t-il. "Mais pas à ce que la vente via notre site soit un tel succès. Je suis content car ça prouve aussi que si on monte dans les divisions, les gens seront là pour nous soutenir." L'espace VIP sera comble aussi. "C'est d'ailleurs un peu embêtant car nous devons sans arrêt refuser du monde."

La preuve que La Louvière est une ville de foot

Ce match sera également un vrai challenge pour le club qui vise à moyen terme le foot professionnel. "C'est la première fois qu'on a face à nous une telle organisation à mettre en place", souligne le président Curaba. "On fait tout pour être prêt mais on espère aussi que les gens seront compréhensifs s'il y a un peu de files."