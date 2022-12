"Il y a trop de choses négatives autour de l'équipe": la justification énigmatique du coach après la claque du Standard (vidéo)

Ronny Deila était un brin fataliste après la défaite très décevante contre l'Antwerp, en Croky Cup. Une élimination au terme d'une prestation très décevante, qui a visiblement frustré tout le monde dans le vestiaire.

Interrogé en fin de rencontre, Deila a évoqué un climat négatif autour de son équipe. "On ne reverra pas un match pareil de sitôt. Il y avait un manque d'énergie, de tempo, d'agressivité, d'implication. Nous sommes dans une période difficile, il y a trop de choses négatives qui se passent autour de l'équipe, cela nous affecte énormément. Nous devons nous rassembler, reconstruire et retrouver cette énergie, après cela, on parlera de football", a-t-il lancé au micro d'Emiliano Bonfigli, faisant notamment référence, sans doute, à l'affaire Nicolas Raskin.

Sur le match en soi, l'entraîneur a avoué avoir vu trop d'offensives anversoises et un manque de présence global du côté du Standard. "On peut parler d'énergie, de réactions, nous étions quasiment perdus sur le terrain. Il faut changer cela maintenant", a-t-il sobrement déclaré.