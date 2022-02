"La latte, le poteau, ça ne voulait pas rentrer": Julien De Sart amer après la défaite face à Bruges (vidéo)

"C'est à l'image de notre saison, depuis des mois c'est comme ça". Julien De Sart n'a pas mâché ses mots après la nouvelle déception gantoise. Les Buffalos se sont inclinés 0-1, chez eux, en demi-finale aller de la Croky Cup. Malgré une domination dans les occasions, ils n'ont pu contenir des Brugeois au réalisme effrayant.

Ce manque d'efficacité agace Julien De Sart. "On a des occasions, mais on ne marque pas. Je le prends un peu pour moi le penalty, parce que si je marque, je pense qu'on est lancés. La latte, le poteau, ça ne voulait pas rentrer et de l'autre côté, c'est un ballon qui monte à 50m et De Ketelaere qui finit bien. On est déçus, parce qu'on pense qu'on méritait beaucoup mieux", a analysé l'ancien joueur du Standard.

Pour lui, Gand a été plus solide. "A 11 contre 11, j'ai l'impression qu'on était la meilleure équipe. On sait ce qui nous manque depuis quelque temps, ça fait défaut et si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de ça. Mais on va continuer. Rien n'est fini, c'est sûr. Il y a beaucoup de positif, mais ça ne rapporte rien. On est battus ici à la maison, mais on peut se montrer optimistes, parce qu'on a montré de bonnes choses face à cette équipe de Bruges".