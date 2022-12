"On a montré un très mauvais visage": fâché, Arnaud Bodart refuse de se cacher après la gifle en coupe (vidéo)

Arnaud Bodart n'était pas fier ce mardi. Le gardien du Standard s'est rendu au micro d'Emiliano Bonfigli après la véritable débâcle du Standard, qui a pris l'eau avant de s'incliner 4-0 en Croky Cup contre l'Antwerp.

Pour le gardien du Standard, il veut mieux être honnête et éviter de se cacher: le Standard n'a pas été au niveau. "On a montré un très très mauvais visage", a même reconnu le portier. "Notre force, c'est l'équipe et aujourd'hui, on n'a pas retrouvé ça. En deuxième mi-temps, on se dit qu'on va y aller et après même pas deux minutes, il y a ce poteau et le deuxième but qui tombe assez vite. On n'a pas travaillé en équipe, on n'a pas montré d'esprit revanchard", a-t-il analysé.

Il a cependant admis n'avoir aucune idée de ce qui explique ce passage à vide. "On peut dire un manque d'envie ? On recommence, dans un stade avec une super atmosphère... On peut pas parler d'un manque d'envie, il va falloir se remobiliser tout le monde", a-t-il continué, alors que le Standard se préparera désormais à jouer La Gantoise vendredi.