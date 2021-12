"On est passés par un trou de souris": Luka Elsner soulagé mais prudent après la victoire contre le Beerschot (vidéo)

Luka Elsner était soulagé après la qualification du Standard pour les quarts de finale de la Croky Cup. Le coach liégeois retenant évidemment la qualification, mais refusait pour autant de tomber dans l'euphorie.

"On ne va pas se leurrer, on est passés par un trou de souris et on peut remercier notre gardien", a-t-il en effet précisé à notre micro après la rencontre. "On a su revenir dans le match. On se sauve dans cette prolongation pour au final gagner le match par deux buts d’écart. C’est une soirée qui restera difficile, mais l’objectif est rempli. Cela va peut-être nous redonner un peu de confiance pour enchaîner sur ce weekend. Nos supporters ont été brillants ce soir".