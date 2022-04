"Un carburant pour tout ce qui va arriver": Vincent Kompany s'adresse aux supporters d'Anderlecht après l'échec en Coupe

Vincent Kompany s'est adressé aux supporters d'Anderlecht un jour après la désillusion en Coupe de Belgique et cette défaite aux tirs au but contre La Gantoise. C'est sur son compte Twitter qu'il a décidé de s'exprimer: "À nos supporters. Merci d'être venus aussi nombreux et pour votre soutien continu. L'équipe ne voulait rien de plus que vous offrir cela. À partir d'aujourd'hui, on s'y remet. Nous allons utiliser le résultat de la finale de la Coupe comme carburant pour tout ce qui va arriver. On va de l'avant."

Anderlecht se déplacera à l'Union dimanche 18h30 pour la première journée des Play-offs 1.