"Un vrai match de coupe": Vincent Kompany satisfait de la réaction de ses joueurs contre Seraing (vidéo)

"Un vrai match de coupe". Vincent Kompany était visiblement satisfait, après la rencontre, du succès glané par ses hommes face à Seraing en Croky Cup. Une victoire de haute lutte après un combat et un score de 3-3. Il aura fallu les tirs au but pour départager les deux équipes.

"On revient très bien dans le match, on est dangereux. On se met dans une position confortable à 3-2, puis Seraing revient bien dans le match. Le terrain est très difficile, ce qui a rajouté au charme de la soirée. C'était une bataille aujourd'hui, face à une belle équipe de Seraing. Mais il faut souligner le caractère surtout", a résumé Vincent Kompany.