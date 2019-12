Anderlecht-FC Bruges EN DIRECT: Ruud Vormer donne l'avantage à Bruges (0-1)

Anderlecht va tenter de poursuivre l'aventure en Coupe de Belgique, à domicile. Mais il faudra pour ce faire prendre le pas sur le Club de Bruges, véritable machine de guerre qui trône en tête de notre compétition.

49' - Et Vanaken qui passe juste à côté du 0-2 sans un réflexe de Van Crombrugge...

47' - ET LE BUT DE VORMER !! Le capitaine brugeois reprend de volée un ballon dévié par la défense et trompe Van Crombrugge, qui venait de sauver son équipe. 0-1 !

45' - C'est reparti.

45' - C'est la pause. Bruges est plus précis et plus dangereux, mais le marquoir n'a pas bougé.

40' - Diatta se débarrasse de la défense et trouve Vanaken dont le ballon pour Vormer est parfait. Sa frappe est parfaitement stoppée par Van Crombrugge.

34' - Roofe tente de loin mais ça va au-dessus.

31' - Belle occasion pour Anderlecht ! Doku centre bien vers Roofe, dont la tête passe finalement à côté.

27' - Diatta tente à distance mais ça s'envole au-dessus du but.

23' - Le match se calme, aucune équipe ne se crée de réelle occasion.

16' - Jusqu'ici, le Sporting subit une pression intense de ses adversaires.

9' - Première réponse du Sporting. Saelemaekers fait le mauvais choix de centre après avoir surpris la défense.

7' - Anderlecht a du mal en défense. Diatta alerte Van Crombrugge, à nouveau bien présent.

5' - Première occasion. Saelemaekers perd le ballon et permet à Mata de frapper mais Van Crombrugge est à la bonne place.

0' - C'est parti au Lotto Park

Les compositions

Anderlecht: Van Crombrugge, Kompany, Vlap, Cobbaut, Luckassen, Kayembe, Sambi Lokonga, Doku, Kana, Saelemaekers, Roofe



FC Bruges: Mignolet, Sobol, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Vormer, Tau, Dennis, Diatta



L'avant-match

Anderlecht-Club Bruges ponctue ce jeudi (20h45) les quarts de finale de la Coupe de Belgique de football. Face aux leaders autoritaires du championnat, Anderlecht joue sa dernière carte pour sauver une saison particulièrement compliquée.



Le Club maîtrise totalement la Jupiler Pro League à tel point que le doublé championnat-Coupe n'est pas du tout impossible aux yeux du meilleur entraîneur en Belgique depuis deux saisons. "Le doublé est un grand défi pour le groupe", a déclaré l'entraîneur Philippe Clement mercredi. "Le doublé est un vrai défi pour le groupe. Si nous y parvenons, nous écrirons l'histoire du club. Mais le chemin reste encore très long et nous devons davantage nous concentrer sur la manière d'y arriver que sur l'objectif en tant que tel."

La route du stade Roi Baudouin passe par le Lotto Park. "Pour Anderlecht, ce sera encore davantage tout ou rien", poursuit Clément. "Mais je ne dépense pas d'énergie pour savoir qui jouera ou ne jouera pas chez nos adversaires, nous nous assurons d'être prêts dans tous les cas."

Anderlecht n'occupe que la dixième place du championnat et éprouve beaucoup de peine à aligner des performances. La Coupe est sa bouée de sauvetage. L'entraîneur Frank Vercauteren ne veut pas parler d'un "match de l'année". "Pour moi, chaque match d'Anderlecht est un match de l'année", a-t-il dit en prélude au match. "Il y a toujours quelque chose en jeu, donc chaque match est d'égale importance. Nous connaissons les qualités du Club et la réalité est que l'équipe est actuellement en avance sur nous. Mais qu'est-ce qu'être favori? C'est toujours sur papier, il faudra le démontrer sur le terrain.", a estimé Vercauteren qui n'a pas pu confirmer si Nacer Chadli et Vincent Kompany seraient présents sur le terrain. "Nous devrons attendre et voir. Ils ont terminé la plupart des séances d'entraînement, mais nous devons voir s'il n'y aura pas de réaction. Nous espérons qu'ils seront en état de jouer."