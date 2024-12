Anderlecht - Westerlo EN DIRECT: les Mauves ont fait le break à la pause (3-1)

Du côté des Mauves, Brian Riemer a été remplacé par David Hubert sur le banc et Anderlecht s'est transformé en machine à buts lors de ses derniers matchs (18 buts en 5 matchs), enfin, jusqu'à ce week-end où les Bruxellois et OHL se sont quittés sur un score nul et vierge.

Après le match entre Genk et le Standard, on se retrouve pour un nouveau match de Croky Cup: Anderlecht - Westerlo.

L'un des enjeux de ce match du côté du RSCA sera donc de retrouver le chemin des filets, comme ils l'avaient toujours fait depuis le match nul face à Charleroi, le 21 septembre dernier.

Toujours au niveau du staff, Anderlecht a également annoncé l'arrivée de Jonathan Alves comme entraineur adjoint ce mercredi. L'homme de 42 ans entraînait l'équipe nationale U19 depuis l'été dernier et a aussi travaillé comme adjoint de Vincent Euvrard au RWDM et à Zulte Waregem.

De leur côté, les hommes de Timmy Simons ont alterné le bon et le moins bon. Après trois victoires consécutives pour lancer sa saison, Westerlo a connu une phase compliquée avec une seule victoire en deux mois et demi. Et c'est justement la victoire face au RWDM en Croky Cup qui semble les avoir relancés. Depuis, le bilan est bien meilleur avec 7 points sur 12 après une défaite à Charleroi, un nul face à La Gantoise et des victoires contre Dender et Courtrai.

Au tour précédent, Anderlecht n'avait pas dû forcer son talent pour se défaire de la RUTB, pensionnaire de D1 ACFF, soit deux niveaux plus bas.