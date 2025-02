Antwerp-Anderlecht EN DIRECT: deux buts en 5 minutes, le match s'emballe

> SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT VIDEO

Qui de l'Antwerp ou d'Anderlecht rejoindra le FC Bruges en finale de la Coupe de Belgique ? Les Mauves partent avec un avantage grâce à leur victoire 1-0 eu match aller, mais rien n'est joué et les Anversois vont tout donner à domicile.

32' BUUUUUUUTTT Réaction d'Anderlecht, c'est but ! Vazquez s'offre un face à face avec le gardien. Ce dernier sort le cuir. Sur le corner qui s'en suit, Verschaeren récupère le ballon et ne se fait pas prier pour l'envoyer au fond.

26' L'Antwerp est en feu Galvanisé par leur but et voyant que leurs adversaires ne sont pas en forme, les Anversois poussent plus fort que jamais. Plusieurs frappes fusent, l'ambiance monte d'un cran et les Bruxellois sont très clairement en difficulté.

23' BUUUUUTTT Voilà le premier but de la rencontre et il est signé Denis Odoi.

18' Thorgan Hazard se lance Hazard tente une percée en solo dans le rectangle adverse, mais est stoppé par les défenseurs.

15' Anderlecht en difficulté Les minutes passent et la tendance reste la même : les Anversois sont plus agressifs et empêchent réellement les Bruxellois de passer la ligne médiane. On est Anderlecht ou une équipe de D2 c’est une honte de taper le bus comme ça #antand — rsca (@RSCALB) February 6, 2025

8' Ça se rapproche Nouvelle frappe anversoise, envoyée par Kerk, était nettement plus assurée que la première de tout à l'heure. Le danger se rapproche pour les Mauves.

4' Première frappe anversoise Dans la foulée, l'Antwerp part en contre-attaque et tente sa chance au but, mais la frappe est croquée et n'est pas cadrée. Le début de match commence fort !

2' Premier corner Après un débordement de Sardella, les Mauves héritent du premier coup de coin de la partie. Il n'aboutira à rien de dangereux.

0' C'est parti ! L'Antwerp prend le ballon à son compte.

20h45 Chaude ambiance Les joueurs sont montés sur la pelouse et les supporters sont prêts à jouer leur rôle. Le match s'annonce très chaud, tout le monde est bien remonté !

19h53 La composition d'Anderlecht Chez les Mauves, le 11 de base est le suivant : Coosemans, Sardella, Adryelson, Simic, Hey, Augustinsson, Rits, Stroeykens, Verschaeren, Hazard, Vazquez. Ons moment. #ANTAND #CrokyCup pic.twitter.com/lVdexHuXJ9 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 6, 2025