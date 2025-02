Choc en Croky Cup: qui est Konstantinos Karetsas, le gamin de 17 ans qui peut faire trembler le FC Bruges?

Le 20 mai 2024, il y a à peine 9 mois, il faisait ses débuts en Pro League face à l’Antwerp. Il n’avait eu besoin que de 28 minutes seulement pour délivrer son premier assist en pro. Son premier but en Pro League ? C’était en décembre dernier, face au Sporting d’Anderlecht. Surtout, Karetsas impressionne par sa technique, sa vision et son sens du jeu. A 17 ans, on peut parler d’un pur diamant. Mais rien ne dit qu’il fera une brillante carrière. Tout reste à construire. Patiemment et avec intelligence. À la manière d’un Vanaken.

Une sélection en mars chez les Diables ?

Il y a en revanche un dossier sur lequel il faudra se positionner rapidement : celui de la première sélection chez les Diables pour le joueur de Genk. On le sait, il peut choisir entre la Belgique et la Grèce. Ces derniers jours, son père, Vaios, s’est exprimé dans la presse flamande, dans laquelle il avouait avoir discuté avec Vincent Mannaert pour "des conversations préliminaires", tout en ajoutant que son fils "ne choisira une équipe nationale que lorsqu’il sentira vraiment quoi faire" … La balle est dans le camp de la Fédé et du nouveau sélectionneur Rudi Garcia. C’est un dossier prioritaire. La Belgique ne peut pas s’offrir le luxe de voir un jeune talent lui filer sous le nez. Et tant pis s’il faudra sélectionner en mars trois meneurs de jeu comme De Bruyne, Vanaken et Karetsas. Abondance de biens ne peut pas nuire.

