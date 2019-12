Clinton Mata veut tout faire pour obtenir le doublé national: "On est ambitieux, on veut aller au bout" (vidéo)

Le club de Bruges est en demi-finale de la Croky Cup. Les Blauw&Zwart n'ont pas laissé grand-chose à leurs adversaires bruxellois pour décrocher un succès en apparence facile. Ce qu'il ne partageait pas. "De l'extérieur, les gens diront que c'était une qualification facile mais je vous promet que ce n'était pas le cas", a affirmé le joueur brugeois. "C'était un match très difficile et disputé. On avait à coeur de pouvoir venir jouer et imposer notre football. C'est ce qu'on a fait et on a mérité notre victoire".

Les Brugeois se mettent donc à rêver d'un doublé national, eux qui survolent la D1A. "On est ambitieux et on je vous promet que l'on va tout faire pour aller jusqu'au bout", a affirmé Mata au micro de Sébastien Capette. Voilà les trois autres équipes en lice prévenues !