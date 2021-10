Coupe de Belgique: dans un match à 9 buts, Ostende détruit Onhaye et file en huitième

Le KV Ostende s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique en disposant de Onhaye (D3 amateurs) ce mardi soir lors du match d'ouverture des seizièmes de finale. Les Côtiers se sont imposés sur le score de 8-1.

Opposés au Petit Poucet des seizièmes de finale de cette édition 2021-2022, le KV Ostende, actuel 11e de Jupiler Pro League était mené 0-1 à la surprise générale à la suite du but de Thibaud Delplank dès la 4e minute. Les Kustboys ont rapidement réagi et ont fait la différence grâce à un triplé de Marko Kvasina (6e, 27e et 42e) et un but de Steven Fortes (38e) en première période.

Dans le second acte, les Côtiers alourdissaient encore la marque par David Atanga, auteur d'un doublé (53e et 60e), Thierry Ambrose sur pénalty (74e) et Théo Ndicka (80e).