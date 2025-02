Coupe de Belgique: Dendoncker éteint les espoirs anversois en envoie Anderlecht en finale

> SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT VIDEO

Anderlecht a souffert ce jeudi soir en demi-finale de Coupe de Belgique. Les Mauves ont décroché leur ticket pour leur 15e finale de leur histoire sans devoir passer par les prolongations grâce à Leander Dendoncker.

La finale sera contre le FC Bruges et se tiendra le 1er mai, date qui est susceptible de changer en fonction du calendrier.

Fin Qualification anderlechtoise C'est terminé ! Le score de 2-2 envoie les Anderlechtois en finale, la 15e de leur histoire.

90+1' BUUUUUUUUTTTT Anderlecht repasse devant ! Leander Dendoncker sort de sa boite et plante le but le plus important de la saison. Anderlecht égalise et se qualifie virtuellement pour la finale.

85' BUUUUUUUTTT L'Antwerp repasse devant ! Kerk marque 5 minutes avant la fin et redonne tous les espoirs aux Anversois. Les deux équipes sont parfaitement à égalité, s'il n'y a plus de but dans le temsp réglementaire, on ira aux prolongations.

83' Jolie occasion, mais hors jeu Sur un coup-franc, Hazard envoie le ballon sur la tête de Vazquez, mais ce dernier est hors-jeu. De toute manière, son envoi n'était pas cadré.

76' QUEL ARRÊT ! Coosemans sort une sortie comme il en a le secret et empêche Cherry de marquer. Une interventions décisive ! Coosemans ça change tout — Klaus Mikaelson (@JonSalah11) February 6, 2025

65' Le rythme baisse Pourtant en supériorité, Anderlecht ne profite pas tellement de sa situation et l'Antwerp fait presque jeu égal. Le premier changement anversois est effectué, avec la sortie de Bayo et l'entrée de Balikwisha, mais toujours rien coté bruxellois. Même à 11 contre 10, Anderlecht fait peine à voir #ANTAND — Hourra Football (@Hourra_Hourra) February 6, 2025 Vous aussi vous avez l’impression que c’est nous qui jouons à 10 contre 11? — rsca 34 (@Anderlecht34) February 6, 2025 Hubert des changements pe Nan ? — arno (@arnobtc_) February 6, 2025

55' Moins de danger S'ils doivent rester attentifs, les Mauves sont nettement moins inquiétés qu'en première partie. Leur supériorité numérique y étant pour beaucoup. Jamais Anderlecht ne se qualifie en finale sans ce carton rouge, ils viennent de tout foutre en l’air les anversois…



C’est un peu satisfaisant j’avoue… https://t.co/StzJcg887I — Tom (@PijTom) February 6, 2025

50' L'Antwerp n'abdique pas Les Anversois n'ont pas dit leur dernier mot. Après une occasion franche de Thorgan Hazard, Kerk se lance dans une grande chevauchée vers le but bruxellois. On est loin d'avoir tout vu dans ce match.

46' Reprise C'est parti pour les 45 dernière minutes. Les deux équipes ont pu faire le point, mais reviennent en mettant directement beaucoup de pression.

Mi-temps C'est la pause Les deux équipes rentrent au vestiaire, ça va faire du bien aux esprits très échauffés. Je regarde la 1/2 finale de coupe entre l'Antwerp et Anderlecht. Une vraie boucherie. Une équipe flamande contre une équipe flamingante, ça fait des étincelles. Pour l'instant, la moins pourrie est qualifiée. — Jean-Claude Matgen (@jcmatgen) February 6, 2025 Heureusement qu’Odoi soit aussi stupide! — rsca 34 (@Anderlecht34) February 6, 2025

45' 5 min de temps additionnel La mi-temps se rapproche, mais il faut encore attendre 5 minutes. Elle va faire du bien aux Anversois qui perdent complètement leurs moyens.

41' But annulé pour anderlecht Après une superbe séquence, Adryelson envoie le cuir au fond des filets de la tête, mais est signalé hors-jeu. Anderlecht a renversé la tendance, bien aidé par la carte rouge d'Odoi.

36' Carton rouge ! Denis Odoi, qui avait déjà écopé d'une carte jaune, n'a pas réussi à se contrôler et a lancé volontairement le ballon contre le banc anderlechtois. Deuxième jaune et retour au vestiaire pour le premier buteur de la soirée. Nan Odoi le cerveau s'est complètement déconnecté qu'est-ce qu'il fait — (@NathanKF97) February 6, 2025

32' BUUUUUUUTTT Réaction d'Anderlecht, c'est but ! Vazquez s'offre un face à face avec le gardien. Ce dernier sort le cuir. Sur le corner qui s'en suit, Verschaeren récupère le ballon et ne se fait pas prier pour l'envoyer au fond.

26' L'Antwerp est en feu Galvanisé par leur but et voyant que leurs adversaires ne sont pas en forme, les Anversois poussent plus fort que jamais. Plusieurs frappes fusent, l'ambiance monte d'un cran et les Bruxellois sont très clairement en difficulté.

23' BUUUUUTTT Voilà le premier but de la rencontre et il est signé Denis Odoi.

18' Thorgan Hazard se lance Hazard tente une percée en solo dans le rectangle adverse, mais est stoppé par les défenseurs.

15' Anderlecht en difficulté Les minutes passent et la tendance reste la même : les Anversois sont plus agressifs et empêchent réellement les Bruxellois de passer la ligne médiane. On est Anderlecht ou une équipe de D2 c’est une honte de taper le bus comme ça #antand — rsca (@RSCALB) February 6, 2025

8' Ça se rapproche Nouvelle frappe anversoise, envoyée par Kerk, était nettement plus assurée que la première de tout à l'heure. Le danger se rapproche pour les Mauves.

4' Première frappe anversoise Dans la foulée, l'Antwerp part en contre-attaque et tente sa chance au but, mais la frappe est croquée et n'est pas cadrée. Le début de match commence fort !

2' Premier corner Après un débordement de Sardella, les Mauves héritent du premier coup de coin de la partie. Il n'aboutira à rien de dangereux.

0' C'est parti ! L'Antwerp prend le ballon à son compte.

20h45 Chaude ambiance Les joueurs sont montés sur la pelouse et les supporters sont prêts à jouer leur rôle. Le match s'annonce très chaud, tout le monde est bien remonté !

19h53 La composition d'Anderlecht Chez les Mauves, le 11 de base est le suivant : Coosemans, Sardella, Adryelson, Simic, Hey, Augustinsson, Rits, Stroeykens, Verschaeren, Hazard, Vazquez. Ons moment. #ANTAND #CrokyCup pic.twitter.com/lVdexHuXJ9 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 6, 2025