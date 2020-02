Courtrai - Antwerp (0-0): y avait-il penalty pour les Anversois?

La demi-finales aller de la Coupe de Belgique s'était soldée il y a deux semaines par un partage (1-1). Le match retour entre Courtrai et l'Antwerp ce jeudi (à suivre dès 20h30 sur RTLplay) s'annonce donc indécis.

> LE DIRECT VIDEO SUR RTLPLAY

LES MEILLEURS MOMENTS:

7e: De Laet centre en direction de Gano, mais son coup de tête termine sa course sur le bras de Tuta. L'arbitre ne bronche pas. Le VAR non plus.

1e: coup d'envoi de cette rencontre!

Voici la composition des équipes:

Courtrai: Jakubech, Azouni, Tuta, Derijck, D'Haene, De Sart, Van Der Bruggen, Lepoint, Kage, Mboyo, Moffi.

Antwerp: Bolat, De Laet, Juklerod, Hoedt, Arslanagic, Refaelov, Defour, Haroun, Lamkel Zé, Benson, Gano.

L'AVANT-MATCH:

Courtrai accueille l'Antwerp ce jeudi soir au Stade des Éperons d'or. Les Kerels ont battu une apathique équipe du Standard vendredi (3-1) et ont bénéficié de deux jours de préparation supplémentaires par rapport au Great Old, battu dimanche à Bruges.

Si les Courtraisiens ont hérité d'un parcours plutôt clément, avec Seraing, Eupen et l'Union Saint-Gilloise comme adversaires sur leur route vers le dernier carré, ils ont prouvé à l'aller qu'ils étaient capables de tenir tête à l'Antwerp. Les hommes d'Yves Vanderhaeghe ont d'ailleurs remporté leurs trois derniers duels à domicile contre les Anversois.

Pour réussir le quatre à la suite, ils pourront compter sur leur nouvel attaquant Terem Moffi. Arrivé début janvier, le Nigérian a déjà marqué deux fois en l'espace de trois rencontres, contre le Club de Bruges puis contre le Standard.

Hier/Mercredi, le FC Bruges s'est qualifié pour la finale après s'être imposé (1-2; vidéo) à Zulte Waregem. La finale de la Coupe de Belgique, remportée en 2019 par le FC Malines, se tiendra le 22 mars au Stade Roi Baudouin.