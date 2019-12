Croky Cup - Anderlecht-Club Bruges ponctue les quarts de finale de la Coupe de Belgique

(Belga) Anderlecht-Club Bruges ponctue ce jeudi (20h45) les quarts de finale de la Coupe de Belgique de football. Face aux leaders autoritaires du championnat, Anderlecht joue sa dernière carte pour sauver une saison particulièrement compliquée.

Le Club maîtrise totalement la Jupiler Pro League à tel point que le doublé championnat-Coupe n'est pas du tout impossible aux yeux du meilleur entraîneur en Belgique depuis deux saisons. "Le doublé est un grand défi pour le groupe", a déclaré l'entraîneur Philippe Clement mercredi. "Le doublé est un vrai défi pour le groupe. Si nous y parvenons, nous écrirons l'histoire du club. Mais le chemin reste encore très long et nous devons davantage nous concentrer sur la manière d'y arriver que sur l'objectif en tant que tel." La route du stade Roi Baudouin passe par le Lotto Park. "Pour Anderlecht, ce sera encore davantage tout ou rien", poursuit Clément. "Mais je ne dépense pas d'énergie pour savoir qui jouera ou ne jouera pas chez nos adversaires, nous nous assurons d'être prêts dans tous les cas." Anderlecht n'occupe que la dixième place du championnat et éprouve beaucoup de peine à aligner des performances. La Coupe est sa bouée de sauvetage. L'entraîneur Frank Vercauteren ne veut pas parler d'un "match de l'année". "Pour moi, chaque match d'Anderlecht est un match de l'année", a-t-il dit en prélude au match. "Il y a toujours quelque chose en jeu, donc chaque match est d'égale importance. Nous connaissons les qualités du Club et la réalité est que l'équipe est actuellement en avance sur nous. Mais qu'est-ce qu'être favori? C'est toujours sur papier, il faudra le démontrer sur le terrain.", a estimé Vercauteren qui n'a pas pu confirmer si Nacer Chadli et Vincent Kompany seraient présents sur le terrain. "Nous devrons attendre et voir. Ils ont terminé la plupart des séances d'entraînement, mais nous devons voir s'il n'y aura pas de réaction. Nous espérons qu'ils seront en état de jouer." . (Belga)