Croky Cup: Anderlecht - Genk, qui rejoindra le Standard en finale?

Le nom du second finaliste de la Coupe de Belgique de football sera connu ce dimanche. Qui d'Anderlecht ou de Genk rejindra le Standard. Réponse dès 20h45 au Lotto Park.

Le premier finaliste est connu depuis hier soir: le Standard s'est qualifié grâce à sa victoire (0-1; vidéo) Eupen. Selim Amallah a offert la victoire aux Liégeois d'une superbe frappe de l'entrée du rectangle (66e). Les Liégeois comptent huit victoires en Coupe de Belgique, la dernière datant de 2018 sous les ordres de Ricardo Sa Pinto.

Ce dimanche, la seconde demi-finale opposera deux anciens vainqueurs de l'épreuve. Anderlecht court toutefois après un succès en Coupe depuis leur victoire en 2008 sous la férule d'Ariel Jacobs. Les Mauves, qui comptent neuf victoires à leur palmarès, avaient encore disputé une finale en 2015, perdue face au Club de Bruges.

Le Sporting de Vincent Kompany souffle le chaud et le froid en championnat, où le RSCA peut encore malgré tout croire au top 4. C'est aussi le cas de Genk, 3e de la Jupiler Pro League avec 3 points d'avance sur le club bruxellois.

Genk a remporté la Coupe de Belgique à quatre reprises, soulevant la Coupe pour la dernière fois en 2013. Les Limbourgeois avaient ensuite perdu la finale de l'édition 2018 face au Standard.

On a coutume de dire que "la Coupe est le chemin le plus court vers l'Europe". Ce sera un peu moins le cas cette année. L'équipe qui soulèvera le trophée fin avril (le 24 ou le 25, ndlr) au stade Roi Baudouin décrochera certes un ticket européen, mais ne sera plus directement versée en poules de l'Europa League comme c'était jusqu'à présent le cas. Cette saison, le vainqueur de la Coupe gagnera le droit de disputer les barrages de l'Europa League, avec participation aux poules en cas de victoire et repêchages en Conference League, la nouvelle compétition de l'UEFA, en cas de défaite.